Vedci tvrdia, že plagiát je plagiát. Osviežujúce

Je ešte akási pravda nad tou straníckou.

19. nov 2018 o 16:29 Zuzana Kepplová

Keď Theresa Mayová podala dnes už legendárne vysvetlenie, že „brexit znamená brexit“, nevrhla tým do veci veľa svetla. A to najmä preto, že niet akejsi nad slnko jasnej dohody, čo to ten brexit je.

Na veci sa stále pracuje a zatiaľ sa zdá, že brexit je iný výraz pre zmätok.

Pri plagiáte sme si však na čistom, keďže Andrej Danko – šup, a sme doma – nie je prvý, kto odovzdal cudzie myšlienky opatrené svojim menom a odniesol si za ne titul.

Ak bol ktosi na pochybách, pretože koaliční partneri podopierajúci sa o Dankovu stabilitu usilovne robili z plagiátu záhadu záhad, predsa len máme inštitúcie, kam sa dá zájsť po definíciu.