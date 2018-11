Žigu pochváľme, ale žiadajme viac

Slovensko má najlepšie podmienky na generálny útlm uhlia z krajín V4.

21. nov 2018 o 14:24 Júlia Sokolovičová

Autorka je expertka na energetiku Greenpeace CEE

Vláda chce budúci týždeň predstaviť plán transformácie ťažby hnedého uhlia na hornej Nitre, a predovšetkým skrátenie tzv. všeobecného hospodárskeho záujmu (VHZ) na rok 2023.

Minister hospodárstva Peter Žiga však zdôraznil, že bane na Slovensku neprestanú ťažiť uhlie. Detaily vládneho rozhodnutia v tomto momente nepoznáme. No výroky ministra hospodárstva napovedajú, že realita bude oveľa zložitejšia než pozitívne mediálne titulky.

VHZ je uznesenie vlády z roku 2005, ktoré prikazuje na Slovensku ťažiť a spaľovať hnedé uhlie. V súčasnosti Slováci ročne zaplatia uhoľnému priemyslu 100 až 115 miliónov eur vo forme doplatku na účte za elektrinu.

Inými slovami, vláda spotrebiteľov pôvodne zaviazala platiť za uhlie až do roku 2030. Teraz nám tlmočí dobré správy: za uhlie budeme platiť už len päť rokov. Takže, už "len" pol miliardy eur pre najstaršiu slovenskú elektráreň v Novákoch, ktorá za ne povinne nakúpi uhlie vyťažené súkromným monopolom Hornonitrianske bane Prievidza, a. s.

Ak by slovenský uhoľný priemysel fungoval trhovo, zrušenie VHZ by znamenalo koniec ťažby a spaľovania uhlia, pretože uhoľný priemysel hornej Nitry je od doplatkov do značnej miery závislý. To by otvorilo cestu na skutočnú transformáciu regiónu.

Doplatky a škody

Tu však nejde len o spotrebiteľské doplatky vyplývajúce z VHZ. Región horná Nitra dlhodobo čelí extrémnej environmentálnej záťaži z uhoľného priemyslu.