Dankovi stačí aj doktorát plzenského typu (píše Michal Havran)

Autor je teológ a spisovateľ

Niekto maká štyri roky v McDonalde a večer ešte v kaviarni a cez víkend v klube a v lete na brigáde a cez sviatky jazdí taxíkom, alebo pomáha pri sťahovaní.

A robí to kvôli tomu, aby si mohol zaplatiť štúdium, aby sa z neho stal advokát, alebo lekár, pretože nepochádza z takzvanej dobrej rodiny, ktorá mu zaplatí rok v Londýne, rok v NYC a rok v Paríži, alebo v Singapure a nedostane študentské štipendium, ani prospechové a keď je na medicíne, tak odpadáva nadránom pred skúškami od únavy, v hodine, keď nezaberajú ani výživové doplnky na báze guarany, ktoré brával údajne aj Benedikt XVI., ani piko, ani ambície.

A niekto skončí jednu z tých smiešnych slovenských, alebo českých vysokých škôl, nazvime ich, školy plzenského typu, kde sa nechodí na prednášky, kde pedagógovia učia na živnosť a okrem toho majú ďalších päť úväzkov na podobných prestížnych školách, kde sa absolventom črtá po ich ukončení kariéra na úrovni brigády tých, ktorí skutočne makajú.

Bez roboty, prosím

A ešte tu máme politikov, ktorí síce chcú mať tituly a pochádzajú z údajne dobrých rodín, no nechce sa im makať, pretože na čo by to robili, keď vidia, že systém môžu podviesť, za peniaze, za služby, za miesta na kandidátke pre rektoríkov, za pozornosť.