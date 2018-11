Čo sa stalo Bélovi?

Bugár si zbytočne prirába hanbu.

21. nov 2018 o 17:41 Peter Tkačenko

Niekedy človek pozerá na politické udalosti a na prvý pohľad nevie vôbec nijako pochopiť, čo sa mu odohráva pred očami. Inokedy sa mu stane, že pozerá a pozerá a nevie to pochopiť ani na druhýkrát, ani na tretíkrát.

Napríklad spôsob, akým sa Béla Bugár necháva ponižovať v koalícii, sa zdá v takom príkrom rozpore s politickou logickou, že to jednoducho nejde do hlavy. Nie, teraz nejde o to, že do spolku so Smerom a SNS vstúpil, za akých podmienok, a že v ňom zotrváva. To sa hocikomu môže nepáčiť, ale logiku to má, tomu rozumieme azda až pridobre.

Nezmyselné je, prečo sa podchvíľou necháva strhnúť k hrozeniu päsťou, keď sa vzápätí ukáže, že vec je mu ukradnutá a akurát si ušije z hanby (asi piaty) kabát. Napríklad ako teraz, keď dal najprv najavo, že Andrej Danko by mal rezignovať na post predsedu parlamentu a potom pre to odmietol čokoľvek urobiť.