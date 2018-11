Vraj sa zaňho červená celé Rudohorie

Čím nepríčetnejšie sa budete správať, tým prv zmiznete z obehu.

23. nov 2018 o 8:43 Jaroslav Rumpli

Autor je učiteľ a spisovateľ

Tak, a zasa sme ako v rozprávke, akurát táto viac než slovenskú ľudovú pripomína nejakú z tisíc a jednej noci. Hlavný hrdina najprv brojil proti Istanbulskému dohovoru, aby najnovšie požadoval, aby nikto nešiel do Marrákeéša.

Dalo by sa to glosovať všelijako, vtipov však už bolo dosť. Na postavičke, ktorá by u Dobšinského nemohla byť ničím než hlúpym Janom, by sa odteraz nemali zasmiať jediné ústa.

Ešte sa k nemu vrátime, najskôr však nazrieme pod vrchnák 'randlíčka', v ktorom varia guláš na Súmračnej, čiže v Bonaparte. Počuj, kmotor, nepreháňate to s tou paprikou? Zdá sa totiž, že ste úplne rezignovali na potrebu robiť aspoň minimálne stráviteľnú politiku.

Aby ste si to nevysvetľovali nesprávne, ja vám v tom úsilí držím palce. Čím nepríčetnejšie a nevypočítateľnejšie sa budete správať, tým prv zmiznete z obehu. S Lajčákom a jeho migračným kompaktom ste, samozrejme, trafili klinec po hlavičke. Ani by som sa veľmi nečudoval, ale nechceli ste ho donedávna za prezidenta?