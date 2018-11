Krátka poviedka do sto slov.

23. nov 2018 o 15:30 DoStoSlov

Pivnica, mokré dlážky a typická zvuková kulisa kvapkajúcej vody. Bývalý tajný agent sa skrýval v pivnici, presne ako mal. Poslúchal. Alebo bol zvyknutý na tieň? Ktovie. Spočíval v kresle a dumal, či by mal bledú pokožku, aj keby bol ortopédom, ako mu matka kázala. Neposlúchol. Alebo len nevyšlo? Ktovie. Sledoval nástenku s fotografiami a v rukách si nepokojne povaľoval škrečka ako horúci zemiak. Alebo by mu na nervy lepšie zabralo ukulele? Ktovie. Už dlhšie ho rajcovala papuľnatá Lucia. Keby bola polygamia povolená... Alebo z nej spravil šľapku, lebo ju chcel dostať do postele? Ktovie. Už mal v hlave bordel.