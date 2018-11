Lajčákova zrážka s kariérou

Nejsť na migračný summit je absurdné, ale to je aj Lajčák.

23. nov 2018 o 16:01 Benjamin Cunningham

Politika je síce vždy trochu divadlom, no nedávnej debate zahraničného výboru s odporúčaním nezúčastniť sa na summite v Marrákeši, úplne chýba obsah.

Smer a SNS na jednej strane tak odmietajú akúkoľvek migráciu, že v prítomnosti iných krajín ani nechcú povedať slovo "migrant". Na druhej strane, Miroslav Lajčák, ktorý sa pred voľbami dal nafotiť so sloganom Chránime Slovensko, dnes presviedča o potrebe rozumného prístupu k migrácii.

Lajčák má pravdu, Slovensko by sa malo zúčastniť na konferencii, no Lajčák uvádza zlé dôvody a ešte aj neskoro.

Čas prihovoriť sa za praktický medzinárodný prístup k migrácii bol v rokoch 2015 a 2016, počas hysterickej reakcie proti utečencom z Blízkeho východu a severnej Afriky. Lajčák to neurobil, lebo to nehralo do karát jeho kariéry.