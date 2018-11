Mathernová z Európskej komisie: Pri pakte ide o naše záujmy (rozhovor)

Nebudú to migranti z Afriky, ktorí náš svet najviac zmenia.

28. nov 2018 o 14:55 Zuzana Kepplová

Diskusiu okolo paktu OSN o migrácii označila za plnú mýtov a neprávd. Mali sme vraj šancu ukázať, že Visegrád nie je len Orbán. KATARÍNA MATHERNOVÁ tvrdí, že pri rokovacom stole musíme mať svojho zástupcu nielen v Marrákeši, ale všade, kde sa tvaruje budúcnosť Európy aj sveta.

Nášmu zastúpeniu v Bruseli domáci politici radi vyčítajú odtrhnutosť od domácich tém a nálad. Kedy ste boli naposledy na Slovensku?

"Teraz som tu bola počas posledného protestu, prišla som na oslavy 17. novembra. Hovorila som s mnohými ľuďmi a ozaj sa mi zdá, že sa za tento rok Slovensko zmenilo. Že toto hnutie je náš vlastný slovenský november. A je to naozaj v duchu toho, že každá generácia si musí slobodu sama vybojovať."

Povedali ste, že domáca debata o pakte OSN o migrácii vás zarmútila, prečo?

Prečítajte si tiež: Pellegriniho Marrakéš nezaujíma. Dôraz kladie na nezáväznosť voči paktu OSN

"Smutné je, nakoľko u nás verejnú diskusiu riadia mytológia a dojmy namiesto toho, aby bola založená na faktoch. Veď ten pakt je pomocný dokument, ktorý zbiera dobré skúsenosti a dáva návrhy krajinám, ako si nastaviť svoje vnútorné politiky.

A najmä neexistovala v rámci OSN inštitúcia, ktorá by sa migrácii venovala. Neboli teda dáta a porovnania, a preto ani globálne politiky, a to v situácii, keď sú takéto migračné vlny, a nie je to prvý- ani poslednýkrát v histórii. Navyše oveľa väčšie percento Slovákov ako svetový priemer je v pohybe, žijú kade-tade po svete.

To, čo robí UNHCR (Vysoký komisár OSN pre utečencov - pozn. red.), že situáciu sleduje, to pri migrácii neexistuje. Táto migrácia nie je ani riadená, ani bezpečná. Videli sme, že príchod milióna ľudí do polmiliardovej Európy spôsobil nielen paniku, ale až existenčnú krízu. Ale to je otázka zlého manažmentu, nie životného ohrozenia."

Čo teda urobí s touto situáciou samotný pakt?

"Napríklad ustanovuje Medzinárodnú organizáciu pre migráciu (IOM) ako súčasť OSN. Tá bola doteraz medzivládnou organizáciou v Ženeve a stane sa tak súčasťou štruktúr OSN. Má na starosti sledovať pohyby, zbierať dáta, je nápomocná pri stavbe politík pre krajiny, ktoré to potrebujú."