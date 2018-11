Andrej Danko si opäť niečo vypýta

Odvolávanie Lajčáka by vytvorilo ďalší tlak na Smer.

28. nov 2018 o 16:16 Peter Tkačenko

Učia sa rýchlo. Nenápadné návrhy zo strany Sme rodina, že predložia návrh na odvolanie Miroslava Lajčáka, sú prejavom politického umu, aký by sme u nich radšej nevideli. Remeselne vzaté je to totiž presne ten spôsob, ktorým by sa mala opozícia snažiť využívať vnútorné rozkoly v koalícii a postupujúcu eróziu vlády.

Tá sa nám totiž takmer rozpadá pred očami, charakter úpadku je ťažké slovami presne opísať, Ladislav Borbély by azda povedal, že morálno-vôľové vlastnosti aktérov tohto mocenského ansámblu vykazujú výrazne suboptimálne parametre. My, jednoduchší, si takto medzi sebou môžeme povedať, že sa im vlastne nechce, nemajú cieľ, agendu, nič, len si zvykli byť vo vláde.

Samozrejme, až na svetlú výnimku v podobe SNS, slovenská národná čeliadka totiž dostala priestor, aký si azda ani nepamätá.