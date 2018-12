Rusko ani internet nás neopustia, tvrdí Snyder

Ako sa Trump dostal do Bieleho domu a prečo národné štáty nikdy neexistovali.

30. nov 2018 o 11:00 Petr Šabata

Timothy Snyder: Cesta do neslobody, Premedia 2018.

Ako sa stal Donald Trump americkým prezidentom? Podľa profesora histórie na Yalovej univerzite Timothy Snydera je Trump výtvorom Rusov a udialo sa to takto:

„Trumpov vstup do Oválnej pracovne Bieleho domu možno rozdeliť do troch etáp... Rusi najprv museli z neúspešného realitného developera urobiť príjemcu svojho kapitálu. Následne bolo treba tohto neúspešného realitného developera predstaviť na amerických televíznych obrazovkách ako úspešného podnikateľa. A na záver bolo Rusko nútené cielene a efektívne intervenovať na podporu fiktívnej postavy – Donadla Trumpa, úspešného podnikateľa – v prezidentských voľbách roku 2016.“

Túto odvážnu myšlienku Snyder vo svojej poslednej knihe Cesta do neslobody detailne a fakticky dokladá.

Cesta do neslobody spracováva tri veľké aktuálne témy: vplyv Ruska na demokratické krajiny, úlohu národných štátov a kybernetické vojny. A pretože je Snyder historik (vedľa Yale pôsobí tiež v Inštitúte vied o človeku vo Viedni, kde v posledných rokoch žije), svoje originálne závery opiera o analýzu nedávnej aj staršej minulosti.

Bývalý americký minister zahraničia Henry Kissinger o inej Snyderovej knihe napísal: „Kombinuje históriu s politologickou analýzou a predkladá erudovanú, myšlienkovo ​​provokatívnu reinterpretáciu.“ To presne platí aj o Ceste do neslobody.

Porazení v kybervojne

Tento rok v októbri vypustil do verejného priestoru Donald Trump 1100 neprávd a zavádzajúcich tvrdení, čo je jeho mesačný rekord. Súviselo to s voľbami do Kongresu, pretože prezident sa výrazne vložil do kampane. Ako je možné, že ho Američania napriek tomu volili a dali hlasy kandidátom, ktorých podporil?

Snyder podáva takéto vysvetlenie: „Mnohí Američania akceptovali opis sveta ponúknutý Rusmi: v skutočnosti nikdy nikto nehovorí pravdu, zrejme nijaká pravda nejestvuje, nechajte nás teda jednoducho opakovať veci, ktoré všetci radi počúvame, a poslúchajte tých, ktorí ich vyslovujú. Takýmto spôsobom klamú autoritárske režimy... Trump sa rozhodol pre postup odpozorovaný od Putina – tvrdí, že neklame on, ale novinári.“

Svoju knihu venoval Snyder práve novinárom – „hrdinom našich čias“. Jeho detailné opisy ruských klamstiev o majdane, Donbase, zostrelení lietadla Malaysian Airlines, o EÚ i Amerike a o fungovaní štátnych ruských médií vychádzajú práve z prác investigatívnych novinárov.