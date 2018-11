Zostáva mu jediná.

30. nov 2018 o 9:36 Jaroslav Rumpli

Autor je učiteľ a spisovateľ

Jedným z dôsledkov dlhodobej nespokojnosti so stavom spoločnosti je to, že si človek prestáva uvedomovať, že by mohlo byť aj horšie. Musí si to neustále pripomínať.

Frustruje ho nekonečne veľa vecí, pričom najviac ho frustrujú vlastné očakávania. Všetko trvá pridlho, takmer nič sa nedotiahne do konca, žiadna zmena k lepšiemu nie je dostatočná.