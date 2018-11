Lajčáka vykopli. No zvýšili mu tým kredit

Príde čas nahradiť trebárs Mogheriniovú niekým príčetným.

30. nov 2018 o 15:13 Zuzana Kepplová

Keď sa budeme rozhliadať po tom, kto odstrelil ministra Lajčáka, mali by sme si spomenúť na tlačovku Fica a Kaliňáka k paktu o migrácii. Pretože to je dôkaz, že Smer sa rozhodol byť v otázke používania faktov ako SNS a nie ako Most.

Národniari si totiž brali na pomoc argumenty, ktoré ani diplomat Lajčák nevedel nazvať inak ako hlúposti.

A Fico mohol – spolu s Lajčákom a Mostom – vystúpiť proti takýmto bludom (akože do Európy môže prísť tri a pol miliardy migrantov!) a vysvetliť verejnosti, že celá metelica okolo paktu nemá zdravú podstatu.

O to sa nemotorne snažil Pellegrini, ale veľmi nemotorne.

Ani sa mu nedá čudovať, keďže za jeho chrbtom si Fico a Kaliňák spomínali na to, ako stavali protiutečenecký plot a osobne hatali balkánsku cestu. Obaja sa na tlačovke nazvali „veteránmi boja s nelegálnou migráciou“ (hahaha) a úplne vážne rozprávali, že na rozdiel od Lajčáka oni vedia z terénu, o čom to bolo v lete roku 2015.

Tým učinili hneď pár závratných škôd.