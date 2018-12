Cestovanie by malo zostať luxusom

Autorka je herečka

Lacné letenky. Cheap flights. Historicky (aj hystericky) najnižšie ceny. Ako je možné, že letenka na opačný koniec Európy môže stáť rovnako ako lístok do Prahy?

Môj ujo Antal s priateľkou sú obyčajní jednoduchí ľudia. Alebo skôr neobyčajní jednoduchí ľudia. Robia zdravotníkov v nemocnici. Ich finančná situácia je, aká je. Z ruky do huby a cigareta. Ale aj oni majú svoje sny. Povedali si, že žijú len raz a už tri roky po sebe si berú pôžičky na dovolenky. Nikdy nezabudnem, ako mi môj šesťdesiatročný ujo rozprával o svojom prvom lete. Bol to let na Rhodos v roku 2015.

Za starým svetom

„Ja som si do toho lietadla obliekol krásnu bielu košeľu, najpeknejšie nohavice, jedny parádne honzotrágle, oholil som sa, celý som sa vyvoňal. Hneď som si objednal whisky jak pán. A neuveríš, samí sedláci v tom lietadle sedeli. Samé sprosté reči, krik a tepláky. Tak som sa za nich hanbil. Ja som si vždy myslel, že ísť lietadlom je veľký štýl. Samí fajnoví cestujúci. Ako vo filmoch. Bol som vážne sklamaný, Šipka moja.“

Absolútne chápem, čo tým myslel. Až sa mi nahrnuli slzy do očí. Zo smútku za starým svetom. Kde zmizla noblesa? Všetko klesá na cene. Stráca hodnotu, punc, vzácnosť, exkluzivitu, renomé. Šľachtu vystriedali šmejdi, chamtiví zbohatlíci z Ruska, Ameriky, Číny či Emirátov v drahých šatách, a prázdno pod nimi.