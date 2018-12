Podľa vzoru Danko

Čo lepšie sa ešte dá očakávať od národného školstva?

2. dec 2018 o 12:47 Peter Juščák

Autor je spisovateľ, venuje sa štúdiu totalít

„Nejde vám o Slovensko, krágľujete ľudí bez rozsudku,“ odkázal Andrej Danko pri obhajobe neobhájiteľného v pléne Národnej rady. V jedinej výčitke sme dostali toľko odkazov, že nie je možné prejsť okolo nich bez povšimnutia.

Pokarhanie od človeka, ktorý svojimi kapitánskymi výložkami odkrágľoval štandardy vojenského postupu, je úsmevné. Rovnako žartovné je vďačné bozkávanie kapitánskych výložiek ako prezentácia slovenského národného šantánu.

Ak by sa tomto mieste zatvorili dvere národniarskeho lunaparku, mohli by sme so smútkom na duši niečo prehltnúť, na niečo zabudnúť, čo to našim kaukliarom odpustiť a ísť si po svojom.

Lenže šašovstvo pokračuje a ohnutý chrbát hlavy parlamentu Danka v ruskej dume láme všetky naše predstavy o dne slovenskej národnej i politickej hrdosti.