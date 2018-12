Vláda bez trestne stíhaného Babiša? Nepredstaviteľné

Politici podľa európskych pravidiel nemôžu profitovať z eurofondov.

2. dec 2018 o 17:09 Matúš Krčmárik

Správa z víkendu nevyvolala veľkú pozornosť ani v českých médiách. Poctivo ju zmonitorovali, komentátori pridali svoju analýzu, ale to je všetko. Nikto nehovorí o nutnom odstúpení premiéra, o vládnej kríze ani nič podobné.

A pritom náznaky, že podľa Európskej komisie je premiér Andrej Babiš v konflikte záujmov a jeho Agrofert, ktorý medzitým presunul do zvereneckého fondu, tento rok dostal neoprávnene dotácie vo výške asi 80 miliónov eur a minimálne časť z nich by malo Česko vrátiť, by za iných okolností bol škandálom najvyšších rozmerov.

Poukazuje sa pritom na to už dlho. Babiš síce neovláda Agrofert, no zisky firmy preňho ako stopercentného majiteľa sú jeho osobným príjmom. Nič na tom nemení fakt, že český zákon vlastne Babiš dodržal, politici vo vysokých funkciách podľa európskych pravidiel nemôžu profitovať z eurofondov.

O Česku hovorí veľa, ako málo rozruchu táto správa spôsobuje. Ako málo ľudí prekvapila. Že ide len o ďalší dielik do mozaiky, ktorej podoba je viac-menej známa. A ako málo to ovplyvní Babišove preferencie.