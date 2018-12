Vy nie ste žiaden antisystém. Ste mainstream

Sedím v ordinácii. Špecialista, plná čakáreň, odporúčame sa objednať, dvadsať eur, ďakujeme. Asi nie najhoršia práca, málo je podobných, človek musí mať vzdelanie, asi čosi aj v živote prečítal.

A potom sa to spustí: všetko je tak trochu inak, niekto to všetko ovláda a tie elity (akoby vysokoškolský vzdelaný človek, ešte aj lekár elitou nebol) majú plán. A migranti? Celé je to riadené, ja by som ich všetkých pozatváral, kamarát z Nemecka hovoril, že dcéry sa bojí pustiť na ulicu – a priateľke kúpte zbraň.

Iná scéna: akademik alebo vysokoškolský pedagóg, čo vy mladí mi tu bude rozprávať, v Rusku sa žije dobre, to len ten Západ nás rozoštváva. Veď oni sú ako my, rozumejú nám, minulosť máme spoločnú, majú nás radi... a kedysi bolo lepšie. Učiteľa si ľudia vážili.

Všetko sú to naozajstné príbehy. Nie je to nejaká okrajová vzbura, žiadna patetická bezvýznamná sekta. Bývalý premiér blúzni o riadenej sorošiáde, rektorom našej najlepšej univerzity chcel byť človek – inak jeden z najlepších a najúspešnejších vedcov, akých Slovensko kedy malo –, čo verí na úmyselnú utečeneckú krízu a svätú vojnu zameranú proti nášmu spôsobu života.

Aktuálny premiér aj s RTVS odušu vyvažujú, zahraničnú politiku riadi plagiátorsky diletant podlizujúci sa krajine, ktorá proti nám a našim spojencom vedie vojnu, favoritom na prezidenta je priateľ konšpirátorov a mafiánov, prezident Spojených štátov je človek neveriaci faktom ani vede a riadené klamstvá vyvádzajú Veľkú Britániu z Európskej únie.