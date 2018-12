Čo nám môže celý svet závidieť: otcovskú dovolenku

Žiadna severská ani iná krajina otcom neposkytuje také priaznivé podmienky.

5. dec 2018 o 9:24 Zuzana Dančíková

Autorka je doktorandka rodových štúdií na London School of Economics v Londýne

„Tá diera v systéme? O tom som už počula“, hovorí mi v jesenný podvečer známa, keď príde reč na materskú dovolenku pre otcov. „Po matke ide na materskú aj otec, a pritom ďalej robí na živnosť alebo v práci robí na novú zmluvu.“

Keď som prvýkrát počula, že materskú pre otcov niekto vidí ako dieru v systéme alebo spôsob, ako zo štátu iba vytiahnuť peniaze, šokovalo ma to. V zahraničných médiách aj vo vede sa o podobných politikách hovorí ako o veľkej vymoženosti.

Otec a dieťa majú na spoločný čas právo, na ktoré by im nikto nemal siahať.

Otcov na materskej pribúda

So známou sa púšťame do reči a hovorím, že podľa môjho výskumu je slovenská materská pre otcov niečo, čo nám môže závidieť celý svet. Nakoniec sa zhodneme, že keď otec zostane doma s dieťaťom, je to fajn.

Slovenskí otcovia môžu ísť na materskú až na 28 týždňov, počas ktorých od Sociálnej poisťovne dostávajú 75 percent svojho hrubého príjmu. Na materskej otec môže byť kedykoľvek po matkinej materskej, až kým dieťa nedosiahne vek tri roky.

Materská tak vlastne nahradí časť rodičovskej, je však vyššia. Zatiaľ čo v auguste 2018 bola priemerná materská 639 eur a maximálne až takmer 1400 eur, rodičovská dosahuje iba 215 eur a nezávisí od výšky príjmu rodičov.