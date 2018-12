O nevýhodách slobody

Sloboda neznamená, že sa deje všetko tak, ako chceme.

5. dec 2018 o 14:50 Matia Lenická

Autorka je hudobníčka a dídžejka.

Robiť hudbu je to najľahšie na svete. To si tak sadnete, začnete sa hrať s klavírom alebo bicími, zrazu zistíte, že je večer, vy ste ešte nič nejedli a od rána ste neboli na záchode. Zdá sa, akoby sa hudba spravila sama, nápady sa lejú do hlavy a vy „ešte toto vyskúšate a už to necháte tak“.

Tých „toto“ býva samozrejme ešte veľmi veľa. Kým máte inšpiráciu a nejaké zručnosti, je to najľahší džob na svete.

Robiť hudbu je najťažšie na svete. To vtedy, keď vás inšpirácia obchádza. Sedíte ako tĺk, viete, že to v sebe máte, a nič. Hráte sa s tým istým klavírom, skúšate rôzne iné veci a nič. Necítite to, skúšate, nútite sa, prokrastinujete.