Vyhostenie ruského diplomata je dobrá správa

Požívať diplomatickú ochranu nie je základné ľudské právo.

5. dec 2018 o 16:01 Peter Tkačenko

Načasovanie správy o vyhostení ruského diplomata je také podozrivé, že to až láka menej sa tešiť a viac sa pýtať. Prečo sa o tom dozvedáme dva týždne „po funuse“?

Nemôže to súvisieť so snahou udržať Miroslava Lajčáka vo funkcii. A nie je jeden diplomat trištvrte roka „po Skripaľovi“ trochu málo?

Napriek tomu je dobre, že sme zoštíhlili obsadenie ruskej rezidentúry pod diplomatickým krytím.

Agenti Kremľa budú zasa vykrikovať o rusofóbii a nespravodlivosti. Ibaže požívať v cudzine diplomatickú ochranu nie je základné ľudské právo občana Ruskej federácie, to je výsada, ktorú možno udeliť aj odňať.

Ctenému diplomatovi sme nenastriekali novičok do nosa, nedostal polóniový čaj, nebodli sme ho špičkou dáždnika. Neposlali sme ho do uránovej bane, ale domov, tam by sa mal človek aj tešiť.

Ak sa tam nechce diplomatovi, nech sa v Moskve nečudujú, že sa jej do náruče nehádžeme ani my.