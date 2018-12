Tešíme sa z vyrovnaného rozpočtu. Stačí to?

Štrukturálne reformy a populačná politika nie sú výdavky, ale investície.

6. dec 2018 o 8:53 Vladimír Baláž

Autor je ekonóm, pôsobí v Prognostickom ústave SAV a je poradcom premiéra Petra Pellegriniho

Vláda navrhla a parlament schválil, že v roku 2019 budeme po prvý krát v histórii Slovenska mať vyrovnaný rozpočet. Môžeme povedať, že naše verejné financie sa stali udržateľnými. Alebo nie?

Prečítajte si tiež: Kažimírovi prešiel vyrovnaný rozpočet. Čo to znamená?

Skutočnosť je zložitejšia. Vyrovnaný rozpočet sa dosiahol tak, že vláda znížila rezervu na vládne priority o 100 miliónov eur. Podobne ako podnikateľ, ktorý nechce vyrobiť stratu a presunie v účtovníctve nejaké peniaze medzi účtami.

Je to vyrovnaný rozpočet? A je vyrovnaný rozpočet to isté ako udržateľné verejné financie?

Neupínajme sa k číslam

Pripomeňme si, čo je to vlastne deficit alebo prebytok verejných financií? Je to zlomok, kde v čitateli je nominálna hodnota deficitu (alebo prebytku) a v menovateli je hodnota hrubého domáceho produktu (HDP).

Napríklad v roku 2019 by mal nominálny hrubý domáci produkt činiť cca 96 miliárd eur. Ak by deficit verejných financií dosiahol 960 miliónov eur, činil by 1 percento HDP.

Čo ovplyvní veľkosť deficitu? Zmena v čitateli (to je upratanie v štátnom účtovníctve), ale aj zmena v menovateli (to je zmena vo veľkosti HDP). Tá môže nastať v dôsledku vyššieho alebo nižšieho rastu HDP, ako sa očakáva. Ale aj z dôvodu revízie HDP.