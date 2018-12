A jete tú kapustu a jete, celé generácie ju jete

Autorka je režisérka

K štedrovečernému stolu zasadli ako slušná usporiadaná rodina. Mama, otec, dve deti a prvýkrát aj otcova mama a sestra. Príhovory, cesnak, oblátky s medom. A potom to prišlo.

Svokra zrazu vstala od stola a späť pritancovala s hrncom kapustnice, svojej vlastnej kapustnice, ktorú do synovho domu doniesla a nenápadko ju zohriala na sporáku. Položila ju vedľa kapustnice, ktorú uvarila jej nevesta, a tvárila sa akoby nič.

"To je čo?" spýtal sa svokry jej syn prísne.

"Kapustnica. Naša. My len našu jeme na Štedrý večer. Veď vieš," zašveholila svokra.

Synova žena, teda svokrina nevesta sa nezdržala a prevrátila oči, inak by to bola nechala tak. Ale jej muža to rozzúrilo.

"To vám nie je dobrá kapustnica mojej ženy?" zahrmel naplnený spravodlivou láskou k manželke a nespravodlivým hnevom k svojej matke fixovanej na vlastnú kapustnicu. "To ju musíte, chuderu moju ženu, takto urážať?"

"Ale keď..." starej dáme vbehli slzy do očí. "Ale keď v tej jej kapustnici je KLOBÁSA!"

Akademický spor

Konflikt o kapustnicu na domácej pôde by zostal len takou veselou historkou na pobavenie, ktorá sa spomína ešte po rokoch, keď sa už dávno zaužívalo, že sa na stôl kladú na Vianoce aj tri druhy kapustnice, nech majú všetci dušu na mieste, keby bola táto šarvátka len takým vybočením z normálu. Ale nie je.

Boj o kapustnicu zúri na všetkých frontoch, domácich aj verejných, a tam, kde nezúri, tak len preto, že sa nepriateľským stranám ešte nezahojili utŕžené rany a niekto sa rozhodol kapitulovať.

Napríklad v mojom pracovnom kolektíve, ktorým je Katedra réžie na Filmovej fakulte VŠMU je téma tej správnej vianočnej kapustnice nebezpečnejšou než to, kto koho nespomenul v televíznom medailóne a kto za koho nehlasoval v ankete akademikov o Slnko v sieti.

Pretože kapustnica je akosi priamo prepojená s identitou svojho konzumenta. Dohádať sa vo veci tej jedinej správnej kapustnice som videla aj inak duševne vyrovnaných profesorov, riaditeľov inštitúcií aj elegantné právničky v slušivých kostýmoch.

Ja osobne som vo veci kapustnice rezignovala už dávno, svoje územie si nebránim, a preto sa na našom štedrovečernom stole stretávajú dve až štyri misy s rôznymi interpretáciami kapustnice, aby sa nikto nemusel nikomu prispôsobovať.

Pretože kapustnice sa líšia nielen podľa regiónu, odkiaľ pochádzali rodičia či starí rodičia ako zakladatelia mýtu o najsprávnejšej kapustnici, delenie kapustníc neprebieha len na základe katolícko–evanjelických rozdielov v prístupe k mäsu na štedrovečernom stole, kapustnice sa líšia od rodiny k rodine.

Tak ako sa dedí a kombinuje naša DNA, tak sa delí aj kombinuje aj recept na kapustnicu a zoznam nevyhnutných aj zakázaných ingrediencií.