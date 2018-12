A čo ak je ľuďom bližší diesel ako planéta?

Bez verejnosti túto bitku nevyhráme.

7. dec 2018 o 15:22 Gwynne Dyer

Autor je historik a publicista, pôsobí v Londýne

Poľská vláda si za miesto klimatickej konferencie COP24 zrejme nevybrala Katovice náhodou. Úlohu zohralo, že v tam sídli najväčšia európska uhoľná spoločnosť.

Nielen Donald Trump miluje uhlie. Z hľadiska emisie skleníkových plynov je to zďaleka najhoršie fosílne palivo, ale tri štvrtiny poľskej elektriny pochádzajú zo spaľovania uhlia a Poliaci sa to nechystajú meniť. Vláda dokonca avizovala, že hodlá investovať do otvorenia novej veľkej uhoľnej bane.

V Paríži v ten istý deň robotníci zbierali odpad po treťom a najnásilnejšom kole protestov proti Emmanuelovi Macronovi. Ešte nedosahujú rozmery revolty z roku 1968, ale určite ide o najväčšie demonštrácie za celé desaťročia.

A čo išlo demonštrantom ? Stavali barikády, zapaľovali autá, banky a domy, pretože Macronova vláda zvýšila spotrebnú daň na naftu o 6,5 centa na liter. Aj keď k tomu prirátame predchádzajúce zvýšenie o 7,9 centa a fakt, že väčšina francúzskych áut jazdí na naftu, stále sa demonštrácie zdajú trochu prehnané. Argumentácia, že ide o „zelenú“ daň s cieľom stlačiť spotrebu paliva, akoby demonštrantov ešte nahneval.