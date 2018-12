Napadol ženu v moslimskom odeve, teraz si musí prečítať moju knihu

Autorka je nezávislá novinárka

Kamil B. nepozná Elzu. Chcela by som ich zoznámiť. Verím, že by mu to dalo viac ako povinné čítanie mojich kníh.

O čo vlastne ide.

Stalo sa to vlani v septembri. Po varšavskej ulici kráčala žena v moslimskom odeve. Napadol ju muž, beloch.

Vytlačil ju z chodníka na trávnik, zvalil ju a začal do nej kopať. Súd teraz útočníka za urážku náboženského cítenia potrestal. Rozhodol, že Kamil B. si musí prečítať moju knihu Alumíniová kráľovná.

Napísala som ju v čase, keď v Čečensku zúrila vojna, v dome na Mičurinovej ulici v Kalininovej štvrti Grozného. Niekoľko mesiacov som počúvala rozprávanie žien, ktoré pri bombardovaní prišli o zmysel svojich smutných životov.

Počúvala som aj Čečenku Elzu, ktorej som podľa jej hlavného zdroja obživy, hliníka, dala meno Alumíniová kráľovná, a po ktorej som knihu nazvala.

Čo by som povedala Kamilovi

Jedného dňa som ju zazrela v centre Grozného, ​​ako sa prehrabáva v ruinách zbombardovaných domov. Bola chudá, v dlhej sukni, s typickou šatkou na hlave.

Mala v sebe niečo živočíšne. Azda pud sebazáchovy, ktorý sa jej zračil v očiach. Ruky mala zničené tak, ako majú zberačky hliníka. Chodila v ruinách a hľadala starý riad, ktorý od nej za pár kopejok kupovali ruskí vojaci. Tí istí, ktorí z Grozného ruiny urobili.

Bola typickou predstaviteľkou tých žien. Ich muži zahynuli alebo sa zrútili pod ťarchou zodpovednosti a sklamania z vojnovej prehry. Žien, ktoré dovtedy ani nesmeli byť pri mužským diskusiách o taktike a stratégii a z ktorých sa často stali živiteľky rodín.

A nielen to. Podporovali svojich mužov, ktorí sa zožierali na pohovkách a mysleli na to, ako sa opášu granátmi a naposledy skočia pod ruský tank.

„Je doma, nie je mu dobre,“ povedala nám, keď sme sa pýtali, či má manžela. Deti mala so sebou. Tiež zbierali staré hrnce a dokázali rozoznať hliník od ostatných kovov lepšie než písmená abecedy.

O niekoľko dní sme sa votreli do panelákového bytu s oknami, ktoré tlakové vlny obrali o sklá, s rozbitým nábytkom a chladom sálajúcim z ošarpaných stien.

Elza mala pravdu. Bol doma a ležal na gauči, uprene hľadel do stropu a premýšľal o nespravodlivosti sveta a o tom, ako raz bude čečenský národ slobodný.