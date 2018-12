Krátka poviedka do sto slov.

14. dec 2018 o 14:43 doStoSlov

Bol v pohode, no už sa mu začínala rysovať žila na čele. Monitor ho už dlhú chvíľu oboznamoval: „Ďakujeme, že ste prejavili záujem o kurz elektronickej komunikácie občana so štátnou správou. Pravdepodobne ste tak urobili po zahraničnej ceste premiérky Any Barnabić na Slovensku.“

Nenad Vujić v netrpezlivosti postupne rozpínal náruč ako keď k veriacemu zostúpi Ježiš z kríža. „Počkajte, prosím,“ znelo po tridsiatich minútach. Srbova nálada začínala byť divoká. Celý spotený exoval poldecáky absintu. Pri sľube systému, že viac informácií získa na portáli Slovensko.sk, ukončil svoj alkoholický rituál netradične. Namiesto liehu upálil sám seba.