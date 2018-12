Ak by ste potrebovali vedieť, ako von z demokracie

Krajniak, Harabin a Kotleba vás ochotne vyprevadia.

17. dec 2018 o 12:39 Zuzana Kepplová

V tejto prezidentskej sezóne úrad prilákal zopár mužov, ktorí sa naozaj necítia ako nositelia odkazu masarykovskej drobnej práce. Radšej by prišli, buchli po stole a "urobili poriadok".

Do služieb sa hlásia Harabin, Kotleba a Krajniak. Mimochodom, Majster Poriadok si hovoril aj skorý Robert Fico.

Nič nové, motív upratovania po predchodcoch patrí k politickému folklóru. Akosi sa očakáva, že obmena na stoličkách prinesie riešenia, a teda poriadok tam, kde predtým chýbal.

Vymetať Palermo chcel aj Babiš, o Augiášovom chlieve počúvame na každej druhej tlačovke, pretože tam, kde súčasná moc "zametá pod koberec", tá ašpirujúca chce vynášať špinu a vyvetrať.

Nadužívanie tohto slovníka by nás mohlo zvádzať k horekovaniu, že "všetci sú rovnakí", čo len pomôže tým, ktorí chcú do boja o čistotu nasadiť silnejšie prostriedky. A to je prípad spomínanej trojice.

Spája ich túžba byť silnými prezidentmi, zobrať na seba toľko kompetencií, koľko sa len dá a v niektorých prípadoch aj viac. Všetko, samozrejme, v mene urobenia poriadku.