Tí dole sú nedoknuteľní. Zistil Macron

Po peniaze ide za Googlom a Facebookom.

18. dec 2018 o 17:47 Zuzana Kepplová

To, čo sa Francúzom nepodarilo na európskej úrovni – zdaniť internetové giganty –, urobili teraz. Aj tak to mali v pláne a horiace ulice dali vláde tú najlepšiu zámienku.

Niekde totiž budú musieť nabrať prostriedky na dávky, ktoré sľúbili protestujúcim.

Už sme počuli veľa o vandalizme „žltých viest" – horiacim autám a posprejovaným pamiatkam netlieskame –, ale Macron zistil, kade cesta nevedie. Cez peňaženky tých, ktorých bolí každý cent.

A ktorí sa dokážu ozvať len tak, že sa prídu ukázať na parížske bulváre v plnom počte. Kde ich – bohužiaľ – radi podporia chuligáni.

Kto Macronovi vyčítal nízku sociálnu inteligenciu – vraj nerozumie situácii protestujúcich –, dostal v dojemnom prejave odpoveď. Minulý víkend zarečnil tak, aby bolo jasné, že si všimol podstatu davov. Ľudí, ktorí si prišli brániť dôstojnosť.

To bolo milé, že Macron vie tieto ľudské typy pekne opísať – pár, ktorý ďaleko dochádza za prácou, matky samoživiteľky, skromných penzistov – a vzal na vedomie aj prostredia, v ktorých znižovanie životnej úrovne cítiť najviac – štvrte, kde sa vytrácajú verejné služby. No urobil to príliš neskoro.