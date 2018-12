Aký bude Mikloškov politický odkaz?

Prečo by sa Mikloško s Čaputovou mali dohodnúť na podpore Mistríka.

19. dec 2018 o 13:43 Martin Kugla

Autor je politológ

Dlhé roky koloval v slovenskej politike vtip: V Egypte vykopali múmiu, tá ožije a pýta sa archeológov odkiaľ sú. Zo Spojených štátov, krajiny za oceánom, hovorí prvý. Múmia pokrúti hlavou: Nepoznám. So Spojeného kráľovstva, krajiny za morom, povie druhý. Ani to nepoznám. Zo Slovenska, povie tretí. To poznám! A čo Fero Mikloško? Stále je poslancom?

Tento vtip reflektoval fakt, že František Mikloško bol roky najdlhšie slúžiacim poslancom, doyenom Národnej rady. Rovnako ako fakt, že zanechal v slovenskej politike významnú stopu. Povedzme rovno – štátnickú.

Skutočný štátnik

Bol disident, aktivista Tajnej cirkvi, patril k organizátorom Sviečkovej demonštrácie. Po revolúcii bol členom koordinačného centra VPN, neskôr vstúpil do KDH kde významne ovplyvňoval nielen politiku hnutia, ale celého Slovenska.

Celý život robil veci ktoré považoval za správne, bez ohľadu na to, či boli nepopulárne. Bol to on, kto inicioval ospravedlnenie Židom, Nemcom a Maďarom za perzekúcie, ktorých sa Slováci dopustili počas vojny a po vojne. Neváhal sa prihlásiť k spoločnej uhorskej, či československej štátnosti.

Nebál sa ani kritizovať cirkev, vystúpiť proti arcibiskupovi Sokolovi, či podporiť Róberta Bezáka. Keď nesúhlasil s pomermi v KDH, odišiel, aj keď to fakticky znamenalo jeho koniec v aktívnej politike.

Bol by dobrým prezidentom? Bol by výborným. Akurát nebude. Cynicky povedané - ako jediný z kandidátov má istotu, že zvolený nebude - má to podložené na tvrdých dátach. Vyskúšal si to už dvakrát a jeho výtlak je niečo cez stotisíc hlasov.

Nič nenasvedčuje, že by to tentoraz malo dopadnúť inak. Naopak – je pár mesiacov do volieb a v prieskumoch sa pohybuje až niekde medzi 6. a 9. miestom.

Hra o druhé kolo