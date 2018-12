Neprivatizujeme so Smerom

Bratislavské letisko je ďalšia obeť Smeru.

19. dec 2018 o 18:46 Peter Tkačenko

Na niektoré veci sa môžeme spoľahnúť aj v týchto tekutých časoch, keď už zdanlivo nikto nič negarantuje. Napríklad voda bude vždy mokrá, František Mikloško bude kandidovať za prezidenta a vláda so Smerom zásadne urobí niečo rozumné až potom, čo vyčerpá všetky ostatné možnosti. Ako ilustrácia poslúži prevádzkovanie bratislavského letiska.

Fico nám dvadsať rokov rozpráva, že nič privatizovať netreba a štát vie byť aj dobrým správcom majetku. Preto pred dvanástimi rokmi zrušil už takmer uzavretú privatizáciu letiska (umožnil mu to Protimonopolný úrad, ktorému sa nepáčilo, že by bratislavské letisko riadili z Viedne) a pustil sa do práce.

Po viac ako desaťročí azda môžeme hodnotiť: pre krízu a výstavbu terminálu z vlastných peňazí je letisko dlhoročne v strate, ktorá v súčte prekonala pekných päťdesiat miliónov eur, vybavuje jeden let za hodinu, lietajú z neho prakticky len nízkonákladovky na béčkové letiská a ani ten nový terminál nie je prispôsobený na prestup.