Čo je to za štát, kde najlepší nechcú byť prezidentmi (Schutzov týždeň)

Udalosť týždňa

Brexit. Jeho „tvrdá“ verzia získava týždeň po týždni na vplyve, pokusy Mayovej preštrikovať sa ku kompromisu vyzerajú čoraz márnejšie.

Proti prognóze nezvládnuteľného veľkého tresku ponúka autor textu špekuláciu, že pod tlakom hrôzy zo všetkých aspektov rozchodu nadivoko, z ktorých časť zostáva neprebádaná v Londýne i Bruseli – a môže vyvolať alergiu voličov (zase zlyhali elity!) – nájdu Merkelová, Juncker vs. Mayová formu dohody, ktorá by teoreticky aj obmäkčila akúsi väčšinu vo Westminsteri.

Úzkostné stavy z brexitu bez dohody, ktorého následky sa vyčísľujú od člena k členovi EÚ v jednotkách percent HDP, už ústia do prijímania resp. prípravy „lex brexit“ vôkol Európy.

Udalosť SR

Nezaujímavý palác. Ešte jedno odmietnutie opätovnej kandidatúry od Andreja Kisku nikoho neprekvapilo. Hoci ako jediný predstaviteľ demokratického spektra (Lajčák nereprezentuje demokratické spektrum), ktorý by spoľahlivo porazil ktoréhokoľvek z „alternatívnej“ kloaky (Harabin, Kotleba), by sa mohol a mal nad sebou ešte raz a poriadne zamyslieť.

“ Čo je to za štát, kde dvaja najväčší favoriti zvysoka kašlú na najvyšší úrad? „

Je tu však iná vec: Čo je to za štát, kde dvaja široko-ďaleko najväčší favoriti, ktorí by voľby v prípade absencie druhého vyhrali s prstom v nose – Kiska, Lajčák – zvysoka kašlú na najvyšší úrad prvého občana tohto štátu? Akú hodnotu má to Slovensko, keď byť jeho prezidentom nevyvoláva v srdciach „prvej ligy“ možných kandidátov žiadnu vášeň ani túžbu?

Chybný krok

Sťahovanie zo Sýrie. Vyhlásením o porážke IS, čo bola jediná vec, ktorá vraj držala 2000 amerických vojakov v Sýrii, potvrdil Trump svoj neamerický svetonázorový profil.

Kurdov, ktorí USA dlhodobo podporovali v celom regióne, hádže cez palubu, opúšťa v ťažkej chvíli. Navzdory jednomyseľnému odporu poradcov i Pentagónu vyprázdňuje priestor Rusom a Iránu (ktorému inak nevie prísť na meno).