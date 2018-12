Bez rizika klímu nezachránime

Mali sme začať pred dvadsiatimi rokmi.

21. dec 2018 o 15:09 Gwynne Dyer

Autor je historik a publicista, pôsobí v Londýne

Globálne otepľovanie, to je fyzika a chémia, a s vedou sa nedá vyjednávať, aby vám na riešenie problému dopriala viacej času: viac emisií znamená teplejšiu planétu. Riešenie problému však vyžaduje úspešné medzinárodné rokovanie takmer dvoch stoviek krajín. Pri takých rozmeroch sa konvoj takmer vždy pohybuje rýchlosťou najpomalších lodí.

Preto boli správy z Konferencie o klimatickej zmene OSN v Poľsku, ktorá sa skončila o dva dni neskôr, ako sa predpokladalo, takým sklamaním. Konferencia nepriniesla odvážne záväzky znižovať emisie skleníkových plynov. Boli sme svedkami toho, ako sa najväčší producenti fosílnych palív, Spojené štáty, Rusko a Saudská Arábia, snažia proces zablokovať. A konečným výsledkom je len „manuál“.

Nie je to málo

Ibaže nič viac priniesť nemala a výsledkom nie je „len“ manuál. Prielom Parížskej klimatickej dohody spred troch rokov spočíval v tom, že všetky krajiny sa konečne zaviazali prijať plán znížiť emisie. Lenže Parížska dohoda bola len 27-stranovým náčrtom.

“ Popri znižovaní emisií potrebujeme pracovať na tom, ako z atmosféry odstrániť oxid uhličitý „

Konkrétne podrobnosti – čoho by sa plány mali týkať, ako často by mali byť aktualizované, ako by krajiny mali merať hlásiť emisie, koľko priestoru sa nechá chudobným krajinám a aká bude tolerancia spôsobená nepresnými údajmi – sa nechali na neskôr. „Neskôr“ nastalo teraz, lebo na svete je 256-stranový manuál, vďaka ktorému sa zaplní väčšina prázdnych miest.