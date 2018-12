Krátka poviedka do sto slov.

„... ale aj keď to bol jeho bratranec, gaunerom neprezradil, že ich idú zavrieť za mreže. Vražda sa vyriešila, krajine začali poddaní oveľa viac dôverovať. Ľud sa radoval a pijatika tiekla prúdom,“ s úsmevom bonvivána zavrel knihu rozprávok. Hodil okom na drahé hodinky, dar za dekádu poctivej práce.

„Už je neskoro, mala by si ísť spať, ináč nepríde Ježiško,“ pohrozil potomkovi. Dievča by sa aj pobralo z jednej ríše fantázie do druhej, no kvárili ju obavy.

„Budem musieť celé Vianoce nejesť?“

„Neboj sa, maličká, na to máš čas do dôchodku.“