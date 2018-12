Ako Dankovi vysvetliť Orbána

Nech Bugár príde na pomoc.

26. dec 2018 o 18:42 Zuzana Kepplová

"Kto má právo kritizovať človeka, ktorého si národ zvolí?" pýta sa Andrej Danko. Takto vysvetľuje svoju podporu pre Orbánov štýl vládnutia.

Nuž, napríklad taký Béla Bugár ho môže kritizovať. Zatiaľ mu aspoň netlieska a nevyhlasuje ho za idol, ako to robí šéf národniarov.

A nerobí to z neho horšieho Maďara. Ani protimaďarský element. To len logike národniarov vyráža poistky z predstavy, že Orbán netlmočí túžby všetkých Maďarov v tejto galaxii. Napriek tomu, že to o sebe hovorí.

V politickom svete, kde jedna strana ešte aj v názve drzo tvrdí, že zastupuje záujmy slovenského národa ako celku, však je také možné. Že národ hovorí ústami svojej strany a tá vládnutím realizuje jeho túžby.

Preto SNS imponuje Orbán, ktorý sa presne na také hrá.

Aby v tom národniari nezostali opustení, pripomeňme, že vládu si s národom dlhodobo zamieňal Smer.