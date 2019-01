Báječný zákon pod psa

Združenie mladých podnikateľov označilo zákaz vodenia a vpúšťanie zvierat za byrokratický nezmysel roka.

30. dec 2018 o 14:16 Eduard Žitňanský

Úradnícky šimeľ podľa jedného prekladu znamená kôň. Ako taký je zviera, a nebude môcť kontrolovať dodržiavanie ustanovenia „zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, konkrétne § 26 ods. 4 písm. a).“

Prečítajte si tiež: Čo Slováci označili za byrokratický nezmysel roka? Pozrite si výsledky

Podľa písmena a) fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkujú zariadenia spoločného stravovania, sú povinní zabezpečiť, aby do výrobných a skladovacích priestorov nevstupovali neoprávnené osoby a zamedziť vodeniu a vpúšťaniu zvierat do priestorov zariadenia spoločného stravovania okrem priestorov určených na konzumáciu stravy, do ktorých môžu vstupovať osoby so zdravotným postihnutím v sprievode psa so špeciálnym výcvikom.“

Hoci by úradnícky šimeľ zvíťazil na Veľkej pardubickej steeplechase, do krčmy ho nevpustia. Ani za zásluhy.

Kúsok úradníckej reči komentár a azda aj čitateľ uniesol.

Nevedno, z čoho zákonodarca vychádzal. Ani pri podrobnom skúmaní nemožno nájsť správu o potulných psoch, ktorí vo svorke vystrájali v kaviarni, zožrali všetky prítomné koláče a mačku jedného zo „štamgastov“.