Facebook potrebuje naozajstnú reguláciu

Autor je bývalý belgický premiér a predseda Aliancie liberálov a demokratov v Európskom parlamente

Keď v máji pred Európsky parlament predstúpil zakladateľ a riaditeľ facebooku Mark Zuckerberg, naznačil som mu, že stratil kontrolu nad svojou spoločnosťou. Tešil som sa, že ako jeden z mála politikov som dostal príležitosť osobne konfrontovať Zuckerberga. Veľmi ma však frustrovalo, že na žiadnu z mojich otázok som nedostal odpoveď.

Nie som sám. Politikov po celom svete už unavuje večná snaha facebooku v mene ziskov sa vyhýbať zodpovednosti. Mýtus o „samoregulácii“, ktorý dlhé roky presadzovali dobre platení lobisti, je vďaka facebooku definitívne pochovaný. Odkedy sa Zuckerberg postavil pred americký Kongres a Európsky parlament, už ubehli celé mesiace, ale najpálčivejšie otázky o podnikateľských praktikách facebooku zostávajú nezodpovedané.

Nemáme záruky, že sa to nezopakuje

V kontexte škandálu spoločnosti Cambridge Analytica je stále nejasné, čo a kedy vlastne facebook vedel. Rovnako nejasný je rozsah, ktorým zahraničné zásahy cez facebook prispeli k zvoleniu amerického prezidenta Donalda Trumpa a k výsledku brexitového referenda vo Veľkej Británii.

Je neobmedzené šírenie cielenej propagandy na facebooku stále rizikom pre demokratické voľby? Najmä pre vedomé zatajovanie informácií zo strany facebooku to nikto nevie. Facebook tvrdí, že zlepšil ochranu súkromia. Ale keďže po kauze Cambridge Analytica neuskutočnil poriadny vnútorný audit, ako to od neho žiadal Európska parlament, existuje množstvo dôvodov na obavy, že nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu budú predmetom ešte rozsiahlejšej zahraničnej manipulácie.

“ Monopolná kontrola osobných údajov miliónov ľudí a toku online informácií predstavuje jasné a bezprostredné ohrozenie demokracie. „

Aj keď facebook a mnohí iní digitálni obri podpísali „kódex“ Európskej komisie v oblasti boja s nenávistnými prejavmi a dezinformáciami, stále nás čaká veľa práce. Kódex je príliš mäkký a nestanovuje časový rámec, dokedy si majú spoločnosti splniť záväzky.