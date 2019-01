Veľa šťastia v novom roku. Budeme ho potrebovať (píše Ivan Mikloš)

Čo nám prinieslo desať rokov eura.

1. jan 2019 o 11:14 Ivan Mikloš

Autor bol ministrom financií SR, pôsobí ako poradca ukrajinského premiéra Volodymyra Hrojsmana.

Rok 2019, ktorý sa práve začal, bude rokom mnohých zaujímavých výročí. Spomeňme len 30. výročie pádu Berlínskeho múru a rozpadu sovietskeho impéria a s tým súvisiacej Nežnej revolúcie v Československu, 15. výročie vzniku Facebooku, 50. výročie prvých krokov človeka na Mesiaci (Neil Armstrong), ale aj sté výročie narodenia Michaila Kalašnikova (samopal) či 150 rokov od narodenia Mahátma Gándhího, alebo 500 rokov od smrti Leonarda da Vinciho.

V tomto roku (zrejme) z EÚ odíde Británia a stane sa tak, paradoxne, symbolicky v roku stého výročia spustenia prvej pravidelnej leteckej linky, ktorá spojila Londým s Parížom.

Ešte je tu však jedno okrúhle výročie, pre nás dokonca okrúhle dvojvýročie. Pred 20 rokmi vzniklo euro a pred desiatimi rokmi sme spoločnú európsku menu prijali na Slovensku.

Obzrime sa preto na chvíľu dozadu, čo nám euro prinieslo, ale potom sa pozrime aj dopredu, čo od neho môžeme očakávať v budúcnosti.

Ako sa Fico nezaťal

Vstup do eurozóny bol začatý, ale aj umožnený reformami dvoch Dzurindových vlád, najmä však tej druhej. Reformy totiž priniesli vysoký ekonomický rast a rýchle a výrazné zlepšenie všetkých ekonomických parametrov, ktoré nám umožnili úspešne splniť konvergenčné kritériá a v roku 2005 vstúpiť do „predsiene eurozóny“, systému výmenných kurzov ERM II.

Prvý pozitívny efekt sa dostavil hneď po voľbách v lete 2006, keď sme euro ešte nemali. K moci sa dostal Robert Fico, ktorý v predvolebnej kampani sľuboval zrušiť všetky reformy Dzurindovej vlády. Keď nastúpil do funkcie premiéra a novinári sa ho opýtali, či bude pokračovať v rozbehnutom vstupe do eurozóny, povedal, že to ešte nie je isté.

Došlo k strmému pádu kurzu koruny, ktorej sa investori začali zbavovať. Bolo im jasné, že euro je poistkou proti zrušeniu reforiem a reformy sú zase predpokladom rastu ekonomiky a podmienkou stability meny. Z pádu koruny vystrašený čerstvý premiér navštívil NBS, kde mu vysvetlili, čo je dôvodom pádu koruny. Ešte na pôde centrálnej banky Fico usporiadal brífing, kde sa prihlásil k euru, koruna sa stabilizovala a reformy ostali ako-tak uchránené.