Dobrakovovej hrdinky, ktoré sa nikdy nevzbúria

5. jan 2019 o 17:07 Lenka Macsaliová

Autorka pôsobí v Ústave slovenskej literatúry SAV

Matky a kamionisti / Ivana Dobrakovová / Marenčin PT 2018

Najnovší literárny počin Ivany Dobrakovovej Matky a kamionisti by sa pokojne dal premenovať na „Päť rozhnevaných žien“. Na prvý pohľad by sa mohlo súčasnému čitateľovi, ktorý je ako-tak oboznámený s predošlou tvorbou autorky, zdať, že sa Dobrakovová zotrvačne točí v identickom kruhu – téma intímnych rodinných či ľúbostných vzťahov v jej debute Prvá smrť v rodine (2009), problematizácia materstva v zbierke poviedok Toxo (2013), otázka šialenstva a „normálnosti“ v románe Bellevue (2010).

Na druhý pohľad sa však práve jej aktuálny titul zdá byť prirodzenou súčasťou z hľadiska súčasného širšieho kultúrneho meradla.

Ostré objekty

Dobrakovovej próza pozostáva z piatich príbehov – dvoch Talianok a troch Sloveniek.

Svetlana sa spomínaním vracia do svojho detstva, ktoré bolo silno poznačené nefunkčným manželstvom, resp. až totálnym odcudzením matky a otca – či už fyzickým (život matky v Bratislave a otca „na maďaroch“) alebo psychickým (čoraz sa zhoršujúci mentálny stav rodiča končiaceho v blázinci).

Ivana poberajúca invalidný dôchodok žije s extrémne starostlivou matkou. Jej každodenné aktuálne prežívanie (starostlivosť o izbové rastliny, maľovanie malých figúrok) sa prekrýva s bolestným rozpomínaním na školské časy, keď väčšinu času trávila v stajniach s koňmi.

Olívia, učiteľka angličtiny na gymnáziu, prežíva rozpad svojho manželstva.

Lara (na materskej dovolenke s dvoma synmi) sa zase nachádza v štádiu, keď je jej postoj k partnerovi a „manželskej inštitúcii“ absolútne laxný.

Študentka Veronika blúdi po sociálnych sieťach. Na francúzskom čete spoznáva neznámych mužov, s ktorými nadobúda nezáväzné virtuálne partnerstvá.

Prózy sú tak písané z rôznych perspektív hrdiniek cez polohu (ex)manželky, matky či dcéry, čím kniha a jej príbehy nie sú pomyselne zaseknuté len v jednom hľadisku.

Tiché protesty

Pokiaľ by sme mali nájsť dominantný moment, ktorý by mohol zastrešiť Dobrakovovej poviedky v knihe Matky a kamionisti, bolo by to isté tiché narúšanie spoločenského dekóru, s čím úzko súvisí aj ambícia stvárniť to, čo sa deje „pod povrchom“.