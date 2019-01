Anketa Najväčší Slovák je nevyužitá príležitosť.

2. jan 2019 o 16:18 Peter Tkačenko

Komentovať zábavný formát rangu ankety Najväčší Slovák je ošemetná záležitosť.

Autor sa vystavuje riziku, že sa utopí v malichernostiach, dobré teda bude brať to ako psychologickú sondu do duše malého národa s ledva stopäťdesiatročnou spisbou, ktorý má neprimeranú ambíciu vyhľadať stovku velikánov.

Veď ak to dokázali v Británii, povie Slovák, prečo by sme nemohli my? Nuž, z viacerých dôvodov.