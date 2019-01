Keď v spoločnosti víťazí iracionalita a temné vášne

Strašenie utečencami či Sorosom sa ľahko vymkne z rúk.

3. jan 2019 o 11:12 Matúš Ritomský

Autor je umelec a publicista

Keď Robert Fico prvýkrát vystúpil s tézou, že najväčšie občianske hnutie po roku 1989 na Slovensku financuje a organizuje George Soros, bolo to trápne. Mladých ľudí, ktorí to organizovali, sme poznali osobne, vedeli sme, že to nie sú žiadni agenti ani ilumináti, na námestia sme chodili spontánne, na transparentom účte sme videli, ako sa obyčajní ľudia skladali na slušné Slovensko.

Ficovi sme sa smiali a hovorili sme si, že takej hlúposti nikto nemôže uveriť. To bolo začiatkom jari 2018, koncom roka v prieskume tretina respondentov uviedla, že protesty boli riadené zo zahraničia a platil ich Soros. Verí tomu väčšina voličov Smeru.

Po tom, čo sa protiutečenecká hystéria stala jednou z hybných síl politiky v krajine, ktorá reálne nezažila s utečencami žiadny problém, je to ďalší varovný prst. Temné vášne a iracionálne myslenie dohnané do absurdnosti dokáže našu spoločnosť strhnúť nebezpečne ľahko.