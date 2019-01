Demokrati váhajú či odvolávať Trumpa

Neúspešný impeachment by sa im mohol vypomstiť.

Od 3. januára budú mať americkí demokrati väčšinu v dolnej komore Kongresu, Snemovni reprezentantov. Hneď od začiatku sa budú rozhodovať o tom, či (alebo kedy) budú proti Donaldovi Trumpovi iniciovať ústavnú žalobu prezidenta, takzvaný impeachment.

O impeachment môžu požiadať rôzne organizácie vrátane štátov a osobitného vyšetrovateľa. Žiadosti sa posielajú do dvoch výborov Snemovne reprezentantov. Výbor pre pravidlá rozhoduje o tom, či môže Snemovňa podľa doručených iniciatív začať konanie. Ak bolo začatie konania schválené, súdny výbor snemovne spíše body obžaloby.

Snemovňa potom hlasuje o každom bode a ak väčšina členov snemovne hlasuje za impeachment, senát začne verejný proces podobný súdnemu konaniu, ktorému predsedá predseda Najvyššieho súdu. Ak dvojtretinová väčšina senátu po skončení konania hlasuje za vinu prezidenta, je automaticky zbavený z funkcie.

Clinton to ustál

V nedávnej minulosti čelili hrozbe impeachmentu dvaja americkí prezidenti: Bill Clinton a Richard Nixon. Clinton sa impeachmentu neubránil, ale v Senáte sa nenašlo dosť hlasov na to, aby jeho klamstvo pod prísahou, že s Lewinskou nemal vzťah, viedlo k odstráneniu z funkcie. Vtedajším republikánom sa cirkus okolo Clintonovho klamstva vypomstil: Clinton zostal prezidentom a jeho popularita stúpla.

“ Zákony majú platiť pre každého rovnako a ak ich terajší prezident porušil, mal by byť postavený pred súd. „

Nixon odstúpil z funkcie ešte predtým, ako ho mohli cez impeachment z funkcie odstrániť. Mal veľmi nízku popularitu medzi občanmi a vedel, že sa proti nemu obrátilo mnoho republikánskych senátorov, ktorí by hlasovali za jeho vinu. Jeho nástupca Gerald Ford udelil Nixonovi milosť a oslobodil ho od dôsledkov nezákonností, ktorých sa dopustil ako prezident.

Dokumenty, ktoré boli zverejnené počas súdneho konania Trumpovho osobného právnika Michaela Cohena, naznačujú, že Trump sa ako prezidentský kandidát dopustil porušenia zákona o financovaní kampane, keď v roku 2016 odobril platby dvom ženám: 130-tisíc dolárov pornoherečke Stormy Daniels a 150-tisíc dolárov modelke Karen McDougalovej, ktoré tvrdili, že s ním mali milostný vzťah.

Skúsme si predstaviť, že by sa podobné niečo dostalo na svetlo sveta o Barackovi Obamovi počas jeho prezidentovania. Konzervatívni politici by boli omdlievali od hrôzy a volali by po okamžitom odstúpení prezidenta z funkcie. Takéto hrubé porušenie základnej konzervatívnej morálky na čele vlády by bolo predsa neodpustiteľné.