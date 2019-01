SNS sa zase pokúša okradnúť slovenskú vedu

Ministerstvo školstva pochybne rozdelilo viac ako 30 miliónov eur.

3. jan 2019 o 16:42 Tomáš Prokopčák

Človek by si povedal, že azda aj u národniarov majú aspoň elementárny pud sebazáchovy. A keď sa to netýka práve Antona Hrnka, aj trošku chochmesu. Že bývalá akademička a nie úplne tragická vedkyňa na školstve má nejakú štipku tej kinderstube. Ale nie, v SNS nie: pretože tam si zjavne ktosi povedal, že keď to neprešlo za povedzme takých šesťsto miliónov, skúsime to aspoň za tridsať mega.

Ak by sme hľadali tragédiu tejto krajiny zosobnenú v jedinej oblasti, pokojne ňou môže byť slovenská veda.

Výsledkom viac ako dvadsaťročného babráctva bez vízie, odvahy a hierarchie cieľov je rozvrat prakticky všetkých štruktúr a inštitúcií, takže takmer každý len trošku šikovnejší človek zvažujúci vedeckú kariéru uteká preč – alebo radšej odíde pracovať do nejakej nadnárodnej korporácie.