Ako Hrnko našiel Kuciakovho vraha

Budúca koalíciu je nefunkčná už ako opozícia.

4. jan 2019 o 11:02 Jaroslav Rumpli

Autor je učiteľ a spisovateľ

Jedným z dôkazov, že žijeme vo virtuálnej realite, je oslavovanie príchodu nového roka. Objektívne nič také neexistuje, planéta neprechádza žiadnou bránou v čase, všetko je to výmysel, o ktorom je možné s čoraz väčšou istotou tvrdiť, že pochádza z dielne výrobcov zábavnej pyrotechniky.

Ani to, samozrejme, nie je pravda, ale toto by mohla byť: silvestrovské ohňostroje po celej planéte nie sú ničím iným než výkrikom ľudstva, ako strašne je sprosté. Možno nie všetci ani väčšina, no z vesmíru to tak vyzerá.

Chcieť od človeka-milión, aby sa nad tým, čo robí, aspoň pokúsil zamyslieť, je aj v ére mohutného technologického rozmachu úplne mimo misy. Nerobí to po celý rok, tak prečo by mal začať posledný deň? Napokon, keď môže pravidelne celebrovať trebárs to, že jeho meno je v kalendári, prečo by sa nemal ožrať na Silvestra?