Aké je dôležité hľadať v druhých dobro

Bol daždivý 2. január, keď som sa s manželkou vybral do Victorie na hrob jej otca, ktorý zomrel v tento deň pred štyrmi rokmi. Vzali sme si dve plechovky piva a fľašu whisky. Niečo z toho sme mu naliali na náhrobok a potom sme si na blízkej lavičke pripili na jeho pamiatku.

Bol Ír (preto Guinness a Jameson) a metalurg, ktorý sa rád napil a zhováral. Zomrel po dlhej chorobe a ťažilo ho zopár vecí, ktoré sa však netýkali jeho Parkinsona. „Rob, čo vieš, aby si o druhých uvažovala v dobrom,“ povedal svojej dcére.

V porovnaní s bežnými radami (nefajči, postaraj sa o matku) to bol tvrdší oriešok. Napokon, aký má zmysel pripisovať nenapraviteľne zlým ľuďom dobré vlastnosti? Neznamená to len toľko, že budeme zraniteľnejší pri ďalšom pokuse nás podviesť? A prečo by sme mali myslieť v dobrom o ostatných, keď nám ostatní nedoprajú to isté?

“ Keď si náš sused kúpi nové auto, nemusíme si hneď myslieť, že zmanipuloval verejné obstarávanie. „

Napriek tomu mám túto radu stále na mysli. Nie je odpoveďou jednoducho to, že hľadanie toho najlepšieho v iných z nás robí šťastnejších ľudí?

Naladení na negatívno

Na Nový rok sa na internete objavuje zoznam pozitívnych správ, ktoré nám unikli, lebo sme sa zaoberali tými negatívnymi. Napríklad v roku 2018 v Číne zakázali používanie slonoviny, vďaka čomu klesol globálny dopyt na polovicu, od veľkej migračnej vlny v roku 2015 si vyše 300-tisíc utečencov v Nemecku našlo prácu, vyše polovica sveta dnes patrí k strednej alebo vyššej triede a šesť z desiatich krajín na svete je demokratických, čo je historický rekord.

Trhy na celom svete robia, čo nedokážu vlády, pokračujú v hľadaní čistej energie a vo všetkých krajinách sú mladí optimistickejší ako dospelí.

Tak je to vždy – akoby sme mali mozgy naprogramované na vnímanie negatívnych aspektov a prehliadane tých pozitívnych. A aj keby sme nemali, médiá sa postarajú o to, aby sme videli tak málo optimistických správ v porovnaní s toxickými správami o klimatickej zmene, príjmovej nerovnosti a Donaldovi Trumpovi. Nemusí nás teda prekvapovať, že sme takí slepí voči dobrým vlastnostiam a motívom našich blížnych.