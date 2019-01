Talibovia vrátili tradíciu tancujúcich chlapcov

Autorka je redaktorkou Deníku

Keď sa natiahol, aby mi prisunul tácku s orieškami a hrozienkami, široké nohavice odhalili členok útly, ako keby patril dievčaťu. Nežné rysy nedokázala skryť ani rašiaca brada.

Mužský členok nie je žiadne tabu. Napriek tomu sa mladík zľakol, keď zaznamenal môj letmý pohľad. Vlastne ani neviem, čo ma na tej úplne nezaujímavej časti mužského tela zaujalo.

Popili sme čaj. Mandle, oriešky aj hrozienka boli skvelé. Rozhovor bol o ničom. Ženy sedia vo vedľajšej miestnosti, ja ako cudzinka mám privilégium zúčastniť sa na mužskej diskusii.

Pozorujem chlapca. Ani mi ho nepredstavili. Prináša jedlo a odnáša špinavý riad, nikdy sa mi nepozrie do očí, len čo sa pokúsim o priamy kontakt pohľadom, sklopí zrak.

To nie je nič zvláštne. Žena by sa vlastne cudziemu chlapovi vôbec nemala pozerať do očí. Toto je však niečo iné. Ide z neho strach. Niežeby sa hanbil. Je v ňom čosi anjelsky diabolského.

Až večer na matraci s pohľadom upretým na igelit, ktorý sme mali v oknách namiesto skiel, mi napadlo, že tie prúžky neopálenej kože, ktoré my ženy máme bežne po rôznych ozdobách na končatinách, mohli byť dôsledkom trebárs policajných želiezok.

Bol v zajatí? Unesený? Priviazaný za nohy ku kolu? Bežná prax, keď niekto niekomu dlhuje a nechce sa mu sumu vrátiť, môže mu protistrana ako vratnú zálohu zobrať najčastejšie potomka mužského pohlavia.

Únos ženy je po prvé náročný, po druhé, pretože ženy sú v zásade nedotknuteľné, za také porušenie pravidiel je smrť.

Hm. Že by ho zviazali a nechali na slnku? Tak prečo tie neopálené prúžky nemal na rukách. Dobre som si všimla. Kdeže, tam nebolo nič. Len na členkoch.

Zaspala som s nepríjemným pocitom, že toto je záhada, o ktorej chcem niečo zistiť. Trvalo mi niekoľko mesiacov, než sa mi odkryl zvláštny svet afganských chlapcov, ktorým ničia životy tí, ktorí sa chvália, ako prísne dodržiavajú dobré mravy.

Tabak a vzrušenie

Volajú ich bača bazi. Chlapci, čo tancujú. Sú to chlapci predovšetkým fešní. Väčšinou útli, ako vlastne väčšina afganských chalanov. Videla som však aj silnejších, s tučnými bokmi, ktoré sa natriasali tak, ako sa podľa starých orientálnych pravidiel vkusu natriasať majú.