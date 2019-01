Ficovi je Smer ukradnutý

Pripomína to prezidentské voľby 2014.

8. jan 2019 o 15:41 Peter Tkačenko

Ambícia Roberta Fica presťahovať sa do Košíc má okrem širokých debát na tému bohorovnosti ešte jeden rozmer – zanechá totiž za sebou bezprizorný Smer.

Inými slovami, azda ešte zaujímavejšie ako jeho potenciálne pôsobenie na Ústavnom súde je vákuum, ktoré tým vytvorí.

Aj neprajník totiž trojnásobnému premiérovi uzná, že je nositeľom istého politického étosu, viaže na svoju osobu státisíce hlasov a za posledných 13 rokov sa tu neobjavil nikto, kto by sa čo len približoval jeho mocenskej gravitácii. Kľúčové to bude, samozrejme, pre Smer, a to dokonca aj v prípade, že sa košický fixit znova nepodarí.

Fico dal svojím gestom zreteľne najavo, že jeho kľúčová ambícia je dnes najmä nemať už s osudom Smeru nič spoločné, akurát chce na cestu dostať pomníček. Ľudsky sa to dá chápať, ale svoju stranu tým opäť vystavuje situácii, z ktorej niet dobrej cesty.

Nevieme, do akej miery boli členovia Smeru informovaní o Ficových plánoch, dá sa však predpokladať, že prinajmenšom väčšina voličov si naozaj myslela, že Fico neluhal, keď sa opakovane zastrájal, že chce piatykrát vyhrať voľby a štvrtýkrát zostaviť vládu.