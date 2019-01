Operácia na štáte pokračuje

Čo pre plné bratislavské námestie znamená posadenie Kočnera, to je pre východ obvinenie Roškovej.

8. jan 2019 o 18:57 Zuzana Kepplová

A ďalej sa objedáme spravodlivosťou. Po Kočnerovi a Bašternákovi je teraz obvinená aj bývalá poslankyňa Smeru Ľubica Rošková.

Prečítajte si tiež: Exposlankyňu Smeru Ľubicu Roškovú obvinili z podvodu

Kým pri prvých dvoch sú prepojenia na štátnu moc viac či menej jasné – len včera sa objavil dôkaz, že Kočner riadil generálneho prokurátora Trnku (!) –, Rošková bola na východe samotným stelesnením systému.

Samozrejme, aj také sa môže prihodiť, že sa do strany votrie ktosi, kto svoj úrad zneužije (takto Roškovú v Smere vysvetlili).

No ak to na nás často vyskakuje - Jánošove alobalové balíčky či ministerská schéma, o ktorej porozprával prokurátor Špirko -, ľahko uveríme, že naša paranoja je opodstatnená. (A nie motivovaná nenávisťou k sociálnej demokracii, haha, ako kritikom vyčítajú v Smere).

Skutočne škandálne nie je len to, že poslankyňa zneužila prítok dotácií na pôdu z Únie, ale že sťažnosti farmárov neriešila polícia a správala sa ako stranícka bezpečnostná služba.

Zrastenie polície a súdov so straníckou svojvôľou - hoci len na regionálnej úrovni - by nás malo desiť aj stokrát viac ako samotná schéma na odsávanie eurofondov. Schéma sa dá stopnúť, účastníci potrestať, no obnova dôvery v zneužité orgány spravodlivosti – áno, budeme sa opakovať – pôjde aj cez viac volebných období.