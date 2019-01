Šefčovič je to najlepšie, čo mohol Smer ponúknuť

Napohľad ideálny kandidát Šefčovič má aj riziká.

9. jan 2019 o 15:45 Peter Tkačenko

Že by už naozaj? Ledva sme na tomto mieste vzývali nájdenie neznámeho prezidentského kandidáta Smeru a už prišla nová vlna špekulácií o Marošovi Šefčovičovi. Ten by to vraj skúsil a ušetril by Smer hanby.

Vyzerá to dobre. O intelekte, odbornosti a forme Šefčoviča niet sporu. Ma jasnú zahraničnú orientáciu a dbá na svoju integritu, takže sa nikdy nedopustil populistických nehorázností Roberta Fica. Zároveň je však trénovaný rečník a poloha štátnika mu určite pôjde.

K tomu môžeme prirátať, že vďaka pôsobeniu mimo domácej straníckej politiky má potenciál spojiť ľudí naprieč koalíciou a opozíciou. Napokon, aj Richard Sulík, ktorý si od ľudí vo farbách Smeru dlhodobo drží dištanc, neváhal podporiť ho v (neúspešnej) kandidatúre na šéfa Európskej komisie. Jeden by povedal, že Smer má ideálneho kandidáta. Tak sa môžeme pozrieť na míny.