Ktorý je to ten nový Lajčák?

Šefčovič v salónoch aj reálne čosi zmôže.

10. jan 2019 o 17:47 Zuzana Kepplová

Ak značná časť voličstva stále reaguje na prívlastky solídny, skúsený a v zahraničí rešpektovaný, tak si môže škrtnúť Lajčáka a dosadiť Šefčoviča.

Šefčovič sa vždy hýbal dosť ďaleko od domácej politiky, aby sme tušili, čo si o nej vlastne myslí. Keďže bol dlho mimo rodnej hrudy, nemá nutkavú potrebu bojovať za žaby alebo myši. No v kampani - ak prijme podporu Smeru - sa do toho môže rýchlo dostať.

Dôležitejšie než jeho názor na Bašternáka však je, že nebude mať potrebu flirtovať s nacionalisticko-boľševickým elektorátom.

Na rozdiel od silných rečí spolukandidátov z tohto spektra o tom, ako sa budú ruvať za Slovensko, hoc aj s našimi spojencami (teda, najmä s nimi), Šefčovič v salónoch aj reálne čosi zmôže.

Pre tých, čo potrebujú, aby bol aj advokátom chudoby, rád porozpráva historky, ako kolegom z Komisie vysvetľoval naše pomery (platy či dvojaké potraviny).

Ak by Smer predsa nezvládol urobiť Šefčovičovi promo, môže sa spoľahnúť na jeho zameniteľnosť s Lajčákom. No, nepomýlili by ste si ich?