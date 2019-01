Fekišovce sú strašne normálne

Nenormálnosti sa dejú na Ústavnom súde.

11. jan 2019 o 11:29 Jaroslav Rumpli

Autor je učiteľ a spisovateľ

Kdesi na východe natočia video, vypustia ho do obehu a je z toho hit. Všetci sa idú najprv ušúľať, potom sa zhrozia, mnohí úplne, no len málokto si uvedomí, ako strašne je zasadnutie dedinskej rady vo Fekišovciach normálne.

Krútia hlavami, až kým si nespomenú, kto všetko na Slovensku zastáva verejné funkcie. Dopne im. Veru, keď môže výboru pre európske záležitosti šéfovať Blaha, prečo by kdesi pri Sobranciach nemala zlatú medailu za víťazstvo vo voľbách na krku nosiť akási Fedorová?

Parafrázujúc starý vulgárny vtip, ľudia v podstate môžu byť radi, že si nezvolili psa. Stačí si predstaviť, že by takú možnosť mali, ostatné je hotová vec a netýka sa to len východu, kde nič nie je. Brechot by sa ozýval z každého kúta našej malebnej vlasti.

Čo sa týka Ústavného súdu, doteraz sme si mohli navrávať, že najhoršie, čo tam je, počúva na meno Brňák. Žiaľ, aj táto paradigma sa zmenila.