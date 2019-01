Škody po SNS si budeme na Slovensku lízať ešte veľa rokov.

13. jan 2019 o 20:27 Peter Schutz

Andrej Danko neobdivuje Orbána iba tak platonicky. V nádeji, že epigónstvo je kľúč aj na Slovensku, presadzuje „hungariká“ aj doma.

Z podpory cestovného ruchu si – po zníženej DPH pre hotely a penzióny – vzal od Maďarov rekreačné poukazy.

Experiment sa začal v januári a signály z prvých dní účinnosti už aj avizujú bilanciu typu 13. a 14. platy.

Kde, ako je známe, sa Danko vyhováral, že nie je relevantný prvý rok po spustení, ale až ďalšie.

Aj bez nerelevantného začiatku je však zrejmé, že ako ďalšej forme nerovnakého zaobchádzania s aktérmi ekonomiky sa zvyšok podnikateľského sveta poukazom od Danka nepoteší.

Potešenie bude ešte na strane kartičkových firiem – DOXX a podobne – ktoré sa takto cez milú SNS dostanú k ďalšiemu biznisu.

V elektronickej verzii príbehu si totiž zamestnávatelia, samozrejme, za peknú províziu, zjednodušia celú administratívu.

Isté je toľko, že škody po SNS na ekonomike i rozume si budeme na Slovensku lízať ešte veľa rokov po tom, čo sa stratia. To máme za to, že jedna skúsenosť so Slotom bola málo.