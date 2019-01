Krajniak pytliači za hranicami svojich schopností

Prezidentský kandidát sa púšťa do boja prívalom fráz bez splniteľného obsahu.

14. jan 2019 o 14:34 Peter Schutz

Spôsob, akým sa Milan Krajniak vyradil z okruhu potenciálne zvažovateľných opcií prezidentskej voľby, dokázal prekvapiť ešte aj u kandidáta pečeného-vareného na dezinformačných platformách, čo by malo na diskvalifikáciu samo osebe stačiť.

Totiž jeho názor, že by ako prezident nevymenoval vládu, ktorá nesplní jeho – konkrétne tri – podmienky, je fatálne nepochopenie usporiadania, do ktorého sa ryje.

Odhliadnuc od – pomerne vysokej – miery, do akej sú jeho „podmienky“ vecne nesprávne (bludné), ony sú predovšetkým neprípustnou intervenciou do výkonnej moci. V záležitostiach či exekučnej amnestie, či rodičovských bonusov, či vývozu kapitálu – to sú ony – má totiž v parlamentnej demokracii mandát jedine exekutíva.